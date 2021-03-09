Самара заняла 20 место в мировом рейтинге пробок на дорогах

В рейтинге российских городов по загруженности на дорогах Самара заняла 4-е место Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

TomTom Traffic Index составил мировой рейтинг трафика на дорогах. В исследование вошли 416 городов в 57 странах по всему миру. Самара в списке городов по загруженности на дорогах заняла 20 место.

На сайте представлена точная и подробная информация о том, что происходит на дорогах города сейчас. Кроме того, можно сравнить данные с прошлым годом. Например, в 2020 году Самара заняла 20 место в мировом рейтинге, а в 2019 году была на 25 месте.

Кроме того, можно узнать, когда был самый загруженный день, а когда дороги в Самаре были полупустые. Так, на графике видно, что из-за введенных COVID-ограничений в 2020 году, апрель стал месяцем с самым низким трафиком в городе. А самым худшим днем, когда в Самаре была зафиксирована самая высокая среднесуточная загруженность 91%, стало 29 декабря 2020 года.

Специально для автолюбителей исследователи TomTom Traffic Index рассказали, какое время лучше избегать, чтобы не потерять свое время, стоя в самарских пробках. По данным сайта, самый тяжелый час пик в Самаре приходится на 5-6 вечера в пятницу. Чтобы сохранить до 4 часов в год, лучше ехать после 6 часов вечера в пятницу. Всего самарцы тратят в пробках 167 часов, или 6 дней 23 часа, в год.