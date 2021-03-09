МТС обеспечила «АВТОВАЗ» отказоустойчивым доступом в сеть

МТС также обеспечила техническую поддержку девятнадцати внешних информационных ресурсов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Уникальное техническое решение используется для быстрой миграции массива данных «АВТОВАЗа» в облачное хранилище, а также для ускорения взаимодействия с поставщиками, дилерами и сервисными центрами по всей стране.

Высокая пропускная способность канала, предоставленного МТС, позволяет в короткие сроки передавать большие объемы информации и работать со сложными, требующими больших мощностей, системами, обеспечивающими взаимодействие с ключевыми контрагентами предприятия. Для обеспечения требуемых скоростей МТС проложила на территории «АВТОВАЗа» дополнительную волоконно-оптическую линию связи длиной более двух километров.

«При наших объемах производства одно из главных требований к поставщику ИТ-услуг – готовность быстро адаптироваться под наши задачи и обеспечить высокую степень надежности сервисов. Техническое решение от МТС полностью отвечает этим требованиям», - отметил директор по IT АВТОВАЗа Паскаль Барбье.

«МТС предлагает целый спектр услуг для крупных промышленных производств – от предоставления классических услуг связи до организации частных LTE- и 5G-сетей на территории предприятий, позволяющих внедрять самые передовые технологии. Реализованное для «АВТОВАЗа» решение даст возможность в дальнейшем развивать технологическую инфраструктуру завода и внедрять новые цифровые сервисы, такие, как промышленный интернет вещей, интеллектуальное видеонаблюдение и создание цифровых двойников сотрудников для соблюдения техники безопасности. Мы очень рады, что одно из ключевых предприятий региона выбрало нашу компанию в качестве надежного провайдера», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Кроме предоставления фиксированного интернета, МТС также обеспечила техническую поддержку девятнадцати внешних информационных ресурсов.