Блины, подарки и народные забавы: в Загородном парке ярко проводят зиму

Самарцев ждет удивительный праздник Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже в это воскресенье, 14 марта, Самара будет отмечать веселый, яркий и шумный праздник - Широкую Масленицу. С давних времен этот праздник славен своими традициями: это и вкусные горячие блины – символ солнца, которое после долгой зимы пробуждает и согревает землю, и веселые народные забавы.

«Комсомолка» приглашает самарцев в Загородный парк на проводы зимы.

В программе: веселые скоморохи, молодецкие забавы - хождение на ходулях, метание валенка, перетягивание каната и потолкушки на доске, бег в мешках, бои на мягких мечах и щитах, игра в колокольчики, увлекательные конкурсы и викторины, ярмарка от Клуба самарских рукодельниц. И, конечно, гостей на празднике ждут горячие блины.

Встречаемся в Загородном парке (Центральная аллея, недалеко от главного входа).

Начало в 12:00.