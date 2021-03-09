Самарские прокуроры не увидели нарушений в том, что в детском саду ребенка в наказание оставили одного в раздевалке

Прокуроры согласились с воспитателем в том, что мальчик сам виноват: баловался, а потому наказание заслужил Фото: Архив "КП"

Прокурорская проверка не нашла нарушений в действиях воспитателя, который во время сончаса в наказание оставил 4-летнего ребенка одного в раздевалке в пижаме – это следует из документа, который предоставили корреспонденту «КП-Самара» родители других детей, посещающих детский сад № 337 где в декабре прошлого года и произошло ЧП.

Напомним, мама ребенка работает воспитателем в том же детском саду, но в другой группе. В декабре прошлого года она услышала громкий крик, пошла в соседнюю группу узнать, не нужна ли помощь и обнаружила своего сына зареванного в раздевалке.

Женщина не хотела никуда жаловаться, боясь проблем с начальством, но об инциденте своим родителям рассказали дети, которые во время тихого часа слушали крик товарища и очень переживали за него. Родители возмутились, в дело вмешался департамент образования города и прокуратура. Однако прокуратура по результатам проверки не увидела ничего «такого» в подобных методах воспитания.

- Ребенок не соблюдал правила поведения в детском саду, в том числе во время тихого часа, мешая обеденному сну других воспитанников, - пишут прокуроры в документе, который «Комсомолке» показали родители, которые водят детей в детсад №337. – В целях проведения с ним профилактической беседы и создания благоприятной атмосферы пребывания других воспитанников воспитателем ребенок был выведен в раздевалку, которая находится в непосредственной близости от основного помещения группы.

Таким образом, надзорное ведомство не нашло доказательств того, что с детьми плохо обращаются в учреждении. Зато заметили некие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Правда, в чем они заключаются, так и осталось не ясным.

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