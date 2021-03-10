Маршрутка №261, которая перевернулась в Самаре, не была зарегистрирована у перевозчика

В Самаре перевернулась маршрутка

Водитель маршрутного такси № 261, которое перевернулось около ТЦ Мегасити в Самаре, нарушал правила перевозки пассажиров и вообще не был зарегистрирован в компании, работающей по маршруту. Об этом рассказали в департаменте транспорта Самары.

- Попавший в ДТП автобус не принадлежит организации ООО "Шоссе" и не состоит в реестре транспортных средств, используемых перевозчиком. Сейчас проводим проверку, после того, как появилась информация, что пассажиры обратились за медицинской помощью, - рассказали в мэрии г.о. Самара.

Сейчас департамент транспорта проводит проверку и уже обратился в отдел автодорожного надзора. Сама по себе история довольно странная: об аварии стало известно 8 марта 2021 года. Вечером маршрутка № 261 ехала по своему маршруту, в какой-то момент ее подрезала машина такси. Автобус перевернулся. Когда на место приехали полиция, в автобусе никого не было, а водитель рассказал, что передвигался без пассажиров. Но потом появилась другая информация. В "КП-Самара" обратились жители города, которые рассказали совсем другую историю. Оказывается, в маршрутном автобусе были люди, им пришлось выбираться из перевернувшегося транспортного средства. По словам пострадавших, сам водитель просил их поскорее уйти, видимо, чтобы ввести в заблуждение полицейских.