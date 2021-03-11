В Самаре начали прививать от коронавируса участников Парада Победы

От коронавируса начали прививать военных, которые примут участие в Параде Победы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начали вакцинировать участников Парада Победы, который пройдет на площади Куйбышева в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего прививки сделают тысяче военным, говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

На настоящий момент прививки сделали 120 человек. Перед вакцинацией проводят тестирование на наличие антител. Прививать будут военнослужащих мотострелковых, танковых, разведывательных, артиллерийских и других подразделений.

Ранее мобильный пункт для вакцинации открыли в поселке Рощинский, где проживает много военнослужащих со своими семьями.