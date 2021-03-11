Корпус Самарского университета взяли под охрану

В корпусе создают Культурный центр имени Валерия Грушина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Учебный корпус Самарского университета, а именно актовый зал Куйбышевского авиационного института, признали объектом культурного наследия. Об этом говорится в приказе, подписанном врио руководителя управления государственной охраны объектов наследия Самарской области Владимиром Филипенко.

В документе говорится, что актовый зал, который находится в здании учебного корпуса Самарского университета на улице Молодогвардейская, 151, включен в перечень выявленных ОКН, тем самым взят под госохрану.

В настоящее время в корпусе Самарского университета создается Культурный центр имени Валерия Грушина. Реконструкция актового зала на 250 мест завершена, ему сохранили исторический вид. Помимо зала в культурном центре будет мемориальная аудитория-музей, где планируется проводит мероприятия для жителей города и студентов.