В Самарской области 5-летний ребенок пострадал при ДТП с двумя автомобилями

Автомобиль молодой мамы получил значительные повреждения Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 16:10, 11 марта, в селе Подстепки Ставропольского района произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии пострадали три человека, в том числе 5-летний ребенок.

- По предварительным данным, водитель на автомобиле Лада Калина, поворачивая налево, не предоставила преимущество автомобилю «Фольксваген», который двигался во встречном направлении, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате столкновения пострадал водитель и маленький пассажир отечественной легковушки и пассажир «Фольксвагена». В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

Напомним, что 8 марта Самарскую область потрясла страшная авария в Курумоче. Погибли молодые парни и девушки. 10 марта родные и близкие попрощались с погибшими ребятами.