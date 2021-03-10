"Они были такие молодые! Невозможно поверить, что их нет!" - как в Курумоче попрощались с погибшими в страшном ДТП

В Курумоче простились с погибшими в ДТП 8 марта

В селе Курумоч в среду, 10 марта, прощались с погибшими в страшном ДТП, случившемся недалеко от поселка.

Семь человек погибли в аварии, которая произошла в понедельник, 8 марта. Кроссовер Volkswagen на большой скорости врезался в грузовик, ехавший навстречу. В Фольксвагене были 5 парней и две девушки. Самой младшей из погибших было 17 лет, самому старшему - 26.

В траурном шествии прошли друзья и родные

В Курумоче в среду хоронили четверых человек. Проститься с ними пришли сотни людей, все они заполонили центральную площадь села. Здесь были родственники и друзья погибших, а также много жителей села, которые не знали погибших близко, но так или иначе встречались. У кого-то с ними учились дети, у кого-то внуки. Жители села, общаясь друг с другом, говорили о погибших, вспоминая, кто с кем учился, кто кого знал.

От общей печальной атмосферы слезы наворачивались даже у тех, кто близко не знал ребят. Можно было увидеть, как кто-то из девочек в слезах обнимал подругу, неподалеку пожилые дамы тихо обсуждали происходящее, рядом подвипившие мужчины задавались вопросом, как же так вышло. Один из них, 73-летний мужчина, который всю жизнь прожил в селе, рассказывал, что такая трагедия на его памяти случилась впервые. "Они были такие молодые! Невозможно поверить, что их нет!" - говорили люди на площади.

На площадь пришли сотни людей

Траурное шествие прошло по одной из улиц села, к родным и близким присоединялись случайные прохожие, некоторые ехали следом на машинах. Попрощавшись с погибшими на площади, многие также отправились на кладбище.

Вторая разбитая машина за два года

Правоохранительные органы сейчас выясняют, что стало причиной столь серьезной аварии, возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что парень, который был за рулем, выложил в "сторис" видео, показав спидометр с цифрой "230", а в руках у него была бутылка шампанского. Многие друзья подтверждают, что видели эту запись.

Как стало известно "КП-Самара", это была не первая его авария. В прошлом году он также попал в крупное ДТП, когда ехал вместе со своим отцом. Отец в итоге от полученных травм погиб, а Егор долго восстанавливался и совсем недавно начал свободно ходить. Восстановившись, он сел за руль уже нового автомобиля взамен разбитого - того самого "Тигуана".

Многие пошли на кладбище после прощания на центральной площади

В машину поместились не все

По имеющимся данным, в ту ночь ребята отдыхали в компании, где было порядка 10 человек. В "Фольксваген" уместились не все, некоторые поехали в Курумоч на такси и приехали раньше. Так и не дождавшись друзей, они стали им звонить, но никто не отвечал. Тогда решили поехать друзьям навстречу и заодно проверить, не случилось ли чего. На трассе в итоге они нашли разбитый "Фольксваген", в котором были их друзья.

Ранее эксперт проанализировал возможные причины аварии, рассказав, что к такому количеству погибших привели несколько факторов.

Попрощаться пришли даже те, кто практически не знал погибших

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