Прокуратура не видит нарушений в том, что в Тольятти на протяжении 6 часов не ходил общественный транспорт

Люди мерзли на остановках и не понимали, что случилось с транспортом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31 января жители Тольятти часами стояли на остановках в ожидании транспорта, но так и не могли его дождаться.

- С работы мой муж шел пешком. 8 км по морозу, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» жительница Тольятти Екатерина. – «Зеленая зона» была перекрыта, транспорт не ходил, такси туда вызвать было невозможно.

Уехать в тот день по своим делам не смогли и пенсионеры, и мамочки с колясками. Многие, замерзнув, возвращались по домам в недоумении: что такого произошло?

Выяснилось, что таким образом тольяттинские власти решили позаботься о «здоровье и благополучии» своих жителей. На 31 января в городе объявили публичное мероприятие, которое не было согласовано с властями. Чтобы люди не могли добраться туда физически, чиновники и полицейские просто отменили транспорт и перекрыли часть дорог в городе с 10 утра до 16 часов вечера.

Корреспонденты «КП-Самара» попросили областную прокуратуру прокомментировать законность такого решения: на мероприятия могли приехать от силы несколько сотен жителей (для сравнения в Самаре по разным данным на улицы вышли от 900 до 3000 человек), а из-за ограничений пострадало все население Тольятти – это 700 тысяч человек.

Областная прокуратура запрос СМИ переадресовала коллегам в Тольятти, которые ответили, что никаких нарушений не видят. Логика проста: на дворе – коронавирус, в толпы собираться запрещено. Согласно федеральному законодательству, городские власти имеют право временно закрывать дороги местного назначения, правда, в таком случае обязаны уведомить население об этом заранее.

Прокуроры сообщают: постановление о введении ограничений на портале горадминистрации разместили 30 января, информацию также продублировали в соцсети (при этом упоминается портал «Неслухи.рф», в подписчиках у которого в соцсети «ВКонтакте – 726 пользователей) и на местном телеканале (прокуроры упоминают ВАЗ-ТВ/Тольятти-24, который транслируется на кабельном ТВ).

- Принимая во внимание, что проведение публичного мероприятия 31 января было не согласовано, меры, принятые администрацией и полицией Тольятти, не противоречат требованиям федерального законодательства, потому что направлены на обеспечение безопасности жизни и здоровья населения, сохранности муниципального имущества и безопасности дорожного движения, - сообщил корреспонденту «КП-Самара» прокурор Тольятти Вячеслав Бобровский.