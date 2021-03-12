В Самаре закрыли движение по Московскому шоссе из-за пожара в здании Скала

Огонь полностью захватил фасадную часть здания Фото: предоставлено КП-Самара очевидцами

Днем, 12 марта, произошел крупный пожар в здании Скала Холл на Московском шоссе. По уточненной информации, в ТОЦ «Скала» происходит горение фасадного утеплителя с 1 по 8 этаж на площади 350 квадратных метров.

- Погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуировано 100 человек. К ликвидации пожара привлечено 132 человека и 42 ед. техники, в том числе от МЧС России 80 человек личного состава и 22 единицы техники, - сообщили в пресс-службе МЧС по Самарской области.

В настоящее время движение по Московскому шоссе ограничено. Очевидцы сообщают, что сотрудники ДПС не пускают водителей по Московскому шоссе от улицы Луначарского в сторону города. По данным Яндекс.Карты, движение в этом районе сильно затруднено.