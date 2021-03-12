Самарская область вошла в Топ-15 в рейтинге качества образования в регионах

Самарская область оказалась 11-й по качеству образования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опубликован рейтинг школьного образования в регионах. Его подготовили специалисты Рособрнадзора совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования.

Регионы оценивались по результатам обучения в школе, развитию образовательной среды и эффективности управленческих механизмов в системе образования.

Лучшие позиции в рейтинге заняли Санкт-Петербург, Москва и Ленинградская область. В конце списка оказались Ингушетия, Дагестан и Чечня. Для них организуют консультации и разработают меры, как улучшить позиции и повысить качество образования.

Самарская область оказалась на 11-м месте в рейтинге. Географические соседи расположились ниже. Ульяновская область оказалась на 50-й строчке, Оренбургская область - на 52-м месте.

В дальнейшем рейтинг будут обновлять не менее двух раз в год, оценивать будут не только регионы в целом, но и отдельные города и районы.