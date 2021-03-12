В Самарской области сотрудницу юрфирмы обвиняют в мошенничестве на 7,5 млн рублей

В суд передано дело о мошенничестве на 7,5 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в суд направлено дело в отношении сотрудницы юридической компании "МЮЦ Защита", которую обвиняют в мошенничестве на 7,5 млн рублей. Об этом сообщают в прокуратуре Самары.

Было выявлено пять эпизодов мошенничества на общую сумму в 7,5 млн рублей. Установлено, что с ноября 2017 года женщина брала деньги за юридические услуги, которые оказывать не собиралась. Среди пострадавших как жители областной столицы, так и области.

Во время предварительного следствия женщина вину не признала, но частично возместила ущерб на 180 тыс.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.