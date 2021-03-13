«Детсады тоже «негорючие»?»: Хинштейн готовит письмо в прокуратуру после крупного пожара в «Скале» в Самаре

За несколько минут огонь объял весь фасад в 8 этажей. Площадь составила 400 квадратных метров Фото: очевидцы

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн просит провести проверку пожарной безопасности муниципальных объектов в Самаре. Такая инициатива от депутата поступила после крупного пожара в офисном центре «Скала» на Московском шоссе, где 12 марта горел облицовочный фасад здания.

- «Скала» вспыхнула как свечка, а ведь отделка была из «негорючих сертифицированных» материалов, - написал Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По словам депутата такими «негорючими» материалами в Самарской области отделывают многие муниципальные учреждения, в том числе школы, детские сады и другие общественные учреждения.

- Заказчиком-застройщиком выступает УКС СО или муниципалитеты, а для их бюджета якобы так дешевле, - пишет депутат.

В связи с этим, Хинштейн принял решение направить обращения в прокуратуру и в главное управление МЧС по Самарской области с просьбой провести проверку пожарной безопасности самарских учреждений, которые отделаны такими «негорючими» материалами.