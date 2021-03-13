Сергей Жуков из «Руки Вверх» ищет своих двойников времен самарской молодости

Сергей Жуков ищет двойников

Сергей Жуков из «Руки Вверх» объявил кастинг на своей странице в инстаграме. Он ищет двойников, похожих на юного студента Сережу времен самарской молодости. Как объяснил певец, речь идет о возможных съемках в кино.

- Если ты смотришь на эти фотографии, и видишь на них себя, срочно делай фото и выкладывай пост с хэштэгом #ДвоиникЖукова, - призвал солист «Руки Вверх» . И пообещал лично посмотреть все фотографии и выбрать будущую звезду.

Впрочем, в комментариях поклонники уже предположили, что артист ищет своих внебрачных детишек: мол, как раз уже должны подрасти с первых гастролей. "КП-Самара" в свою очередь рискнула предположить, а каким мог бы быть фильм о приключениях Жукова и Потехина в Самаре в 90-е. Нам кажется, что это однозначная заявка на суперхит. Там был бы и криминальный город, и работа на рынке, и дискотеки в самом интересном смысле этого слова.

А еще - группа Вася и Дядюшка Рэй. Интригует. А что думаете вы? Обсудим в комментариях.

А если у вас есть похожие на Сергея Жукова друзья и знакомые или же подобную картинку вы видите в зеркале - дерзайте, может быть, именно вам предстоит стать звездой?