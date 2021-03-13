В администрации Самары объяснили ситуацию с сокращением автобусов до самарских кладбищ

Раньше автобус на кладбище отправлялся по факту наполняемости, теперь будет уходить по времени Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщалось ранее, в Самаре внесли корректировки в реестр маршрутов, следующих до городских кладбищ. Как следует из постановления, количество автобусов будет сокращено в 2021 году. Администрация Самары дала разъяснения по этому поводу.

- Количество автобусов не сокращается, а останется таким же, каким было в предыдущие годы. Всего таких маршрутов 8, по каждому в реестр внесены изменения, - рассказали в администрации.

По словам чиновников, корректировки были вызваны изменением законодательства. Так, в 2021 году, по требованию федерального законодательства в закупочной документации будет указано конкретное расписание работы для каждого маршрута.

- При подготовке расписаний для каждого маршрута была использована информация 2019 года, так как в 2020 году перевозки к городским кладбищам не осуществлялись в связи с введением ограничительных мер в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Таким образом, расписание работы и количество автобусов в 2021 году определено по факту 2019 года, когда перевозки были организованы в обычном режиме, - объяснили чиновники.

Департамент транспорта Самары ежегодно организует торги на право заключения контрактов с перевозчиками. В 2021 году в состав конкурсной документации впервые включается типовой контракт на перевозки по единой форме, утвержденной Минтрансом РФ. По такой форме контракта, в обязательный список документации включается расписание работы автобусов, с указанием времени отправления, а не общее время работы маршрута, как это было ранее. Кроме того, до 2021 года автобусы до кладбищ отправлялись с начальных остановок только по факту их наполняемости, сейчас же будет утверждено точное время отправления.