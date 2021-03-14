Мошенники обманули бабушку в Самаре и получили от нее 120 тысяч рублей

Берегите своих родных от мошенников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна пенсионерка, живущая в Самарской области, стала жертвой мошенников.

Неизвестный мужчина позвонил 80-летней женщине, убедил в том, что он ее внук и просил деньги «в долг» его знакомой. Бабушка поверил словам мошенника, и отдала 120 тысяч рублей незнакомой женщине.

Теперь пенсионерка проходит пострадавшей по уголовному делу. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

- Будьте бдительны, остерегайтесь мошеннических схем при звонках с неизвестных номеров, - предупреждают сотрудники ГУ МВД России по Самарской области.

Кстати, сейчас в Самарской области продолжается расследование уголовного дела о финансовом мошенничестве, пострадавшими по которому проходят более 2,5 тысяч человек, большая часть из них как раз пенсионеры. Люди верили, что вкладывают средства в развитие фабрики полуфабрикатов, но «кооператив» «Вкусно и Сытно» оказался финансовой пирамидой.

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Люди, которые мечтают получить свои деньги обратно, боятся, что к концу следствия от "мощностей" кооператива ничего не останется

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