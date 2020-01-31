Растащили до суда? Обманутые вкладчики «Вкусно- Сытно» переживают, что арестованное имущество кооператива исчезает

Среди обманутых старики и инвалиды

Обманутые люди, вложившие миллионы в прогоревший кооператив "Вкусно и сытно" бьют тревогу. Они считают, что пока идет следствие и суды, куда-то бесследно исчезает имущество предприятия, и скоро им будет не с чего получать компенсацию.

Производственный кооператив “Фабрика продуктов “ВС” с грохотом рухнул весной 2019 года. Компания привлекала деньги жителей региона как бы на развитие производства. Людям рассказывали, как работают колбасный и кондитерский цех, цех полуфабрикатов, картонных коробок и пакетов. Показывали газеты, рекламу на телевидении и, конечно, же обещали выплачивать проценты - от 13% до 20%. Пожилых людей заманивали подарками, чаепитием, обещали путевки на море по хорошей цене. В марте прошлого года прокуратура проверила работу компании и нашла в ее деятельности признаки финансовой пирамиды.

- Проверка показала, что кооператив действительно привлекал деньги под видом займов, но обеспечить выплату процентов своей производственной деятельностью не мог. Выплаты происходили за счет привлечения денег новых клиентов. Таким образом была организована финансовая пирамида, - отметил тогда прокурор Центрального района Тольятти Рамис Сабирзянов.

На данный момент в правоохранительные органы направлено около 2300 заявлений от пострадавших от деятельности кооператива в Самарской области. В числе пострадавших в основном мало защищенные группы населения: пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми инвалидами.

Люди остались без денег

Куда ушло арестованное? И было ли оно?

В конце мая на кооператив возбудили уголовное дело по статье "Организация деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества физических лиц в крупном размере". Восьмого июля задержали предполагаемую главу "Вкусно и Сытно" 68-летнюю уроженку Нижегородской области, прописанную в Сочи, но проживающую в Тольятти Галину Федотову. Вскоре ее отправили под домашний арест, а 27 ноября и вовсе из зала суда прямиком в СИЗО.

Выяснилось, что пострадавшие есть не только в Самарской области. Компания работала еще минимум в 9 крупных городах страны России - Нижний Тагил, Пермь, Екатеринбург, Оренбург, Казань, Тюмень, Ульяновск, Челябинск, Нижний Новгород.

В рамках уголовного дела правоохранители ведут поиск и арест имущества, принадлежащего организатору кооператива и самой компании. Сейчас это уже внушительный список, в котором есть объекты недвижимости, машины и дорогостоящее оборудование.

- 28 января в Октябрьском районном суде слушалось дело о продлении срока содержания в СИЗО Галины Федотовой. Своей вины она не признает, также как и причастности к работе кооператива, но настаивает на том, чтобы ее отпустили под домашний арест и дали возможность запустить производство. Если она не имеет отношения к кооперативу, как будет запускать производство? И потом, она же сама подбирала персонал, проводила собрания, - удивляются пострадавшие от деятельности организации.

Чтобы вернуть свои деньги, в каждом городе Самарской области люди объединяются в инициативные группы.

- Но хуже всего, что во время судебного заседания адвокат подозреваемой Игорь Дьяченко заявил, что пока его подзащитная в СИЗО бесследно исчезает имущество, принадлежащие кооперативу. Он отметил, что из колбасного цеха, что находится в Тольятти по адресу улица Новопромышленная, 14 пропало дорогостоящее оборудование по данным адвоката, примерная стоимость пропаже около 10 миллионов рублей. Притом, что цех был арестован и находился под охраной, - продолжают печальный рассказ пострадавшие. - Мы, конечно, в шоке от такой информации. Куда могло пропасть оборудование, если цех должен быть под охраной? Не хочется верить в недобросовестность правоохранительных органов, быть может, это провокации и никакого оборудования и вовсе не было?

С такими вопросами они обратились в редакцию “КП-Самара”.

Все под контролем?

В полиции сообщили, что уголовное дело по статье “Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере” возбуждено 31 мая 2019 по факту совершения 68-летней женщиной мошенничества в отношении пайщиков одного из производственных кооперативов, зарегистрированного на территории Самарской области. Более подробную информацию правоохранители предоставить не смогли, сославшись на тайну предварительного следствия.

- В настоящее время сообщить более подробную информацию о ходе расследования данного дела не представляется возможным, - отметили в пресс-службе.

Если вы также пострадали от деятельности ПК “Фабрика продуктов “ВС”, обязательно обратитесь в правоохранительные органы, а также свяжитесь с членами инициативной группы в вашем городе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Жена умерла, когда узнала!" Из-за кооператива "Вкусно и Сытно" сотни россиян остались без денег

Жители 16 городов думали, что вкладывают деньги в развитие фабрики полуфабрикатов, но средства шли в карманы организаторов финансовой пирамиды из Тольятти (подробности)

«Неужели они не знали, что это пирамида?»: обманутые «кооперативщики» ПК «Фабрика Продуктов ВС» атаковали сотрудников закрытого офиса

Сотрудники кооператива, оставившего без денег сотни человек, уверяют, что они пострадали не меньше «вкладчиков» и требуют провести честное расследование(подробности)