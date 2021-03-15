Жители Тольятти встретили в троллейбусе пассажира из Юрского периода

Скромняга Рекс в тольяттинском трамвае Фото: vk.com/tltvip
Необычного персонажа доисторического времени встретили жители Тольятти Самарской области. Рыжий динозавр ездит на общественном транспорте и играет с детьми в парке города.
- Хороший динозаврик! Спасибо ему на настроение, - пишут в комментариях, под размещенной в сети фотографии, местные жители.
На фотографии запечатлено, как тольяттинец в ростовом костюме скромно едет в троллейбусе, а в комментариях многие поделились своими фотографиями встреч с динозавром.
- Я видел его в торговом центре, а потом он направился в парк, - рассказывает один из комментаторов.
Динозавр показался с детьми на тюбингах Фото: Инна Бубнова
Один из молодых отцов снял на видео, как его дочка с любопытством рассматривает гостя из Юрского периода. Динозавр не растерялся и так вжился в роль, что девочка с визгом убежала прятаться за папу. Однако детям очень нравится такая игра в догонялки с динозавром, он даже покатался с ребятами на ватрушках с горки.
Жители Тольятти с юмором отнеслись к костюмированному шоу. По их словам, в обыденные будни очень не хватает положительных эмоций, а молодой человек своим необычным видом поднял прохожим настроение.