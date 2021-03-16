В Сызрани раскрыта таинственная гибель сотрудника «Тяжмаша»

Что связывало жертву с задержанным, пока не ясно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

13 марта на первом этаже подъезда многоэтажки на ул.Ватутина в Сызрани был обнаружен окровавленный труп мужчины. Погибший оказался сотрудником «Тяжмаша». Высшее образование, руководитель проекта, собственная машина. Которая кстати была обнаружена припаркованной недалеко от места его гибели. Что стало причиной столь страшной гибели?

По словам собственных источников "КП-Самара" в правоохранительных органах, мужчина был буквально забит до смерти. Эксперты насчитали десятки травм грудной клетки, головы, одна из них стала смертельной.

Всего пара дней потребовалась, чтобы выйти на след предполагаемого преступника. Максим П. уже имеет судимость за угон автомобиля и живет в том же доме, где было обнаружено тело жертвы. Какие отношения их связывали и что стало причиной жестокой расправы, предстоит установить следователям.

Уголовное дело возбудили по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности. Подозреваемый задержан, признает ли он вину, пока не ясно.