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Общество16 марта 2021 14:09

Мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» одним из первых можно посмотреть в мягком кинотеатре

В прокат мультфильм выйдет 18 марта
Источник:kp.ru
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Мультфильм выйдет в прокат 18 марта

Мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» выходит в прокат 18 марта. По сюжету Гретель является одной из лучших агентов сверхсекретного Отдела Магической Безопасности. И именно ей поручают расследовать загадочное исчезновение Короля – настоящее преступление века! Вот только Гретель становится ее родной брат Ганзель, известный мошенник.

Вместе им предстоит проникнуть в жуткие тайны волшебного мира, сразиться с силами зла и бросить вызов могущественной Ведьме. Возможно, именно проделки Ганзеля помогут найти Короля и спасти Королевство.

В Самаре одним из первых мультфильм можно посмотреть в Мягком кинотеатре. Расписание сеансов и билеты на comfortkino.ru и в мобильном приложении «Мягкий кинотеатр» appmsk.comfortkino.ru.