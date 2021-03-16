В Самаре школьник, которому одноклассник всадил в спину нож, чувствует себя нормально

Мальчик находится в больнице, с нападавшим работает психолог Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 16 марта 2021 года, в школе №155 Октябрьского района Самары произошло ЧП, при котором пострадал 11-летний ребенок. По предварительным данным, между одноклассниками произошел конфликт, в результате которого один из учеников ударил ножом второго в лопатку. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб города.

- В настоящее время в образовательном учреждении работают правоохранительные органы, а также комиссия по делам несовершеннолетних. Департамент образования оказывает всю необходимую помощь в расследовании. Кроме того, пока ведутся оперативные мероприятия, с детьми в школе работают социальный педагог, психолог школы и специалисты городской психологической службы. Также проведут профилактическую работу и с родителями, - рассказала исполняющая обязанности руководителя департамента образования Самары Светлана Чикановская.

В настоящее время раненый мальчик госпитализирован в больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. По словам медиков, состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

Ранее КП-Самара сообщали, что по факту инцидента сотрудники следственного управления возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются лица, которые допустили вооруженный конфликт между несовершеннолетними детьми.