В Самаре на пешеходном переходе сбили 8-летнего мальчика, который шел домой с тренировки

Ребенка с травмами отвезли в больницу Фото: vk.com/life_samara

Поздно вечером, 16 марта 2021 года, в Советском районе Самары произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. По данным ГУ МВД по Самарской области, в районе стадиона «Заря» на нерегулируемом пешеходном переходе, водитель автомобиля Chevrolet Lanos сбил 8-летнего мальчика.

- По предварительным данным, мальчик возвращался домой в позднее время суток после тренировки. В результате аварии ребенок получил телесные повреждения и был на «скорой» доставлен в больницу, - сообщили КП-Самара в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время проводится проверка по факту происшествия, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Уточняется, что во время аварии мальчик был без сопровождения взрослых, а на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы.

Напомним, сегодня утром в Самаре произошла серьезная авария с автомобилем скорой помощи. По данным полицейский, карету «скорой» с включенными звуковыми и световыми сигналами не пропустил отечественный автомобиль. В результате аварии пострадали врач и фельдшер из автомобиля скорой помощи.