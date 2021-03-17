Коммунальщики рассказали, почему был открыт колодец, в который в Самаре упали женщина и ребенок

В Самаре женщина и ребенок упали в открытый колодец. Фото - поисково-спасательный отряд города Самары

Крышка с колодца, в который упали женщина и ребенок в Самаре, была украдена, рассказали в «РКС-Самара».

Ранее в женщина и ребенок провалились в открытый колодец. Пострадавших доставали спасатели, в дальнейшем их отправили в больницу. По имеющимся данным, мальчик сейчас чувствует себя хорошо, женщина повредила ногу.

Как рассказали в «РКС-Самара», 17 февраля на этом участке устраняли засор, тогда крышка была на месте. Сейчас после осмотра этого колодца, а также находящихся поблизости, выяснилось, что крышки с этого, а также еще с трех колодцев неподалеку были украдены.

По состоянию на утро 17 марта все колодцы закрыты, в правоохранительные органы передано заявление о розыске злоумышленников, ворующих крышки.

Ранее сообщалось, что в Самаре в розыске находятся 186 крышек с колодцев.