Самарской студентке грозит 15 лет колонии за то, что она дала подруге наркотики

Расследование ведет региональный Следственный комитет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре недавняя студенческая вечеринка закончилась трагически: 14 марта в больнице имени Середавина скончалась 17-летняя Анна (имена героев этой истории изменены. Прим.автора). Полицейские выяснили: девушку в больницу привезли из гостиничного комплекса на ул.Демократической, где она «гуляла» с подругой Наташей – студенткой Металлургического колледжа, которой тоже 17.

Вызывая подруге «Скорую помощь», Наташа сказала, что Ане стало плохо после того, как она запила наркотики алкоголем. Медики, а следом и стражи порядка задались вопросом: откуда несовершеннолетние достали «запрещенку»?

По предварительным данным, «вещества» на вечеринку привезла Наташа. Так она стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст.230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотиков, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего». За это преступление закон предусматривает наказание в виде реального лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Кроме того, с большой долей вероятности Наталье «светит» и другая статья: за хранение и перевозку наркотиков.

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