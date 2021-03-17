Проезжую часть на улице Советской Армии в Самаре значительно уменьшат

Советской армии будет сужена с 19 марта и до июля этого года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжают подготовку к масштабному строительству двухуровневой развязки на улице Ново-Садовая. В министерстве транспорта и автодорог Самарской области сообщили о корректировке движения на пересечении улиц Советской Армии и Ново-Садовой.

- С 8 утра, 19 марта, будет сужена проезжая часть в районе дома №237 по улице Советской Армии, по нечетной стороне. Будьте внимательны, - написали в твиттере представители Минтранса.

Ограничения продлятся до окончания работ — до июля 2021 года. Уже в июле планируется начать расширять дублеры Ново-Садовой до 4-х полос, а когда начнется строительство путепровода, по ним пустят основное движение и общественный транспорт.