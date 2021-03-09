График реконструкции Ново-Садовой в Самаре: когда и где будут перекрывать движение

В минтрансе рассказали о порядке реконструкции на Ново-Садовой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году стартовала масштабная стройка на улице Ново-Садовая в Самаре. На пересечении магистрали с улицей Советской армии планируют возвести двухуровневую развязку. В министерстве транспорта Самарской области рассказали, что планируется делать и когда будут перекрывать улицы на время строительных работ.

Отметим, что масштабная реконструкция уже началась. В начале февраля были закрыты на время перекладки коммуникаций два дублера на Ново-Садовой. По плану, дублер будет расширен до четырех полос, а на время стройки путепровода на основном ходу магистрали, по ним будут направлять потоки автомобилей.

Перекладка инженерных коммуникаций должна завершиться уже к июню-июлю этого года. После этого будет закрыт основной ход Ново-Садовой. Именно в летне-осенний период планируется начать обустраивать путепровод, протяженностью 575 метров. Кроме того летом начнут реконструировать небольшие участки улицы 22 Партсъезда.

Во второй половине 2021 года начнутся работы по переносу опор контактных сетей трамваев. По проекту работа будет проводиться также на разворотном кольце в районе ТЦ «Апельсин».

В 2022-2023 годы начнется непосредственно возведение эстакады на Ново-Садовой, а также реконструкция проезжей части и благоустройство прилегающих территорий. По задумке авторов проекта, ход по Ново-Садовой будет проходить по верхнему уровню будущей развязки, а по Советской армии – по нижнему уровню. Таким образом, двухуровневая развязка должна решить проблему загруженности данного участка в часы пик.

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