Всё идет по плану: на дублерах Ново-Садовой в Самаре подготовили траншеи для инженерных коммуникаций

Строители уложат новые коммуникации взамен старых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжаются подготовительные работы масштабной стройки двухуровневой развязки на пересечении улиц Ново-Садовая и Советской Армии. Подрядная организация рассказала, что строительные работы ведутся согласно графику.

- Мы уже демонтировали ограждения на пешеходных переходах и подготовили траншеи для прокладки инженерных коммуникаций в границах дублеров улицы Ново-Садовая. Переустройство водопровода и канализации, а также электрических сетей и сетей связи, осуществляется в целях выноса коммуникаций из будущей зоны строительства опор путепровода эстакады, - рассказал представитель подрядчика Алексей Зотов.

Чтобы в запланированные сроки начать возведение эстакады, ведется подготовка дублеров улицы Ново-Садовой, на которые впоследствии будет переключено транспортное движение.

- До июля мы завершим все основные работы на дублере Ново-Садовой. Проезжая часть будет расширена до 4-х полос, что позволит закрыть основной створ улицы Ново-Садовая и приступить к устройству 19-ти опор путепровода, - отметили строители.

Напомним, что с 19 марта и до июля проезжая часть на улице Советской Армии будет сужена. Это необходимо для того, чтобы как можно скорее завершить работы на дублерах и приступить к работам над путепроводом.