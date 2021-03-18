В машине, влетевшей под грузовик около Самары, погибла семья с 13-летней дочерью

Корейский автомобиль "раздавило" под грузовиком Фото: ГУ МВД по Самарской области

Рано утром, 18 марта 2021 года, на 1062 км трассы М-5 в Красноярском районе Самарской области произошло жуткое ДТП, которое унесло жизни целой семьи. По данным ГУ МВД по Самарской области легковой автомобиль Hyundai Solaris залетел под грузовик.

- В легковом автомобиле находилась семья с 13-летней дочерью. Все они погибли до приезда медиков. О состоянии водителя большегруза на данный момент неизвестно, - сообщили журналисту КП-Самара в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Как стало известно, семья была из другого региона. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, работы на месте происшествия продолжаются.