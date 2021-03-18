Под Самарой двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с грузовиком

На месте жуткого ДТП работают полицейские и спасатели Фото: ГУ МВД по Самарской области

18 марта, в 4:10 утра на 1062 км трассы М-5 Урал произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

- В настоящее время сотрудники полиции работают на месте аварии, инспекторы ГИБДД обеспечивают безопасность проезда автотранспорта на этом участке, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Погибших из легкового автомобиля извлекали пожарные, с помощью гидроинструмента. На данным момент личности и возраст погибших не установлен, также не ясно, в каких автомобилях находились погибшие.

Инспекторы ГИБДД призывают автолюбителей быть осторожными в непогоду на дорогах. В первую очередь, необходимо быть внимательными, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Корейский автомобиль получил сильные повреждения Фото: ГУ МВД по Самарской области

Напомним, 8 марта Самарскую область потрясла автокатастрофа в Курумоче, где погибли семеро молодых людей, в том числе несовершеннолетняя девушка. КП-Самара ранее рассказывали о жизни молодых людей, а также о том, что могло стать причиной смертельной аварии.