Самарский колледж строительства на Фрунзе взяли под охрану УГООКН

Теперь здание является памятником истории и культуры

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области подписали приказ от 16 марта 2021 года об утверждении предмета охраны объекту культурного наследия здания Самарского колледжа строительства и предпринимательства, расположенного по адресу: Самара, улица Фрунзе, 116. Приказ опубликовали на сайте областного правительства.

В документе говорится, что теперь здание колледжа носит название «Дом, в котором в 1919 году находился штаб южной группы Восточного фронта под командованием Фрунзе Михаила Васильевича». Предметом охраны является как фасады здания, так и внутренняя декоративно-художественная отделка интерьера.

Напомним, что недавно под охрану был взят корпус Самарского университета, а именно актовый зал Куйбышевского авиационного института. Здание находится в Самаре по адресу: Молодогвардейская, 151.