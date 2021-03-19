Больше всего мигрантов в Самарскую область в 2020 году приехали из Таджикистана

Страны с наибольшим и наименьшим миграционным приростом в Самарскую область

В Самарастате подвели итоги миграционного прироста и убыли населения. За 10 месяцев 2020 года миграционный прирост составил 255 человек, в большей степени за счет международного обмена - 180 человек.

В 2020 году снизилось число прибывших из стран СНГ в 1,5 раза, а вот выехали из области в 1,7 раз больше человек. Конечно, это связано с пандемией коронавируса, недостатком работы и желанием трудовых мигрантов вернуться на родину. Напомним, что с этим было связано много проблем. Так, мигранты, которые намеревались покинуть Самарскую область, вставали лагерем в пограничных районах, когда таможенные службы не пускали их на выезд.

Наибольшее число мигрантов прибыло в регион из Таджикистана - 702 человека, чуть меньше - 673 человека - из Казахстана, всего лишь 202 мигранта приехали из Азербайджана. Больше всего уехало граждан Киргизии - 1134 человека покинули территорию региона. Также домой уехали 605 граждан Армении.