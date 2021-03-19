Директором музея Алабина в Самаре назначили краеведа Андрея Кочеткова

Андрей Вячеславович Кочетков. Родился в Куйбышеве в 1980 году, женат, воспитывает сына

19 марта 2021 года самарского краеведа Андрея Кочеткова назначили на пост директора музея имени Алабина. Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры Самарской области.

Андрей Кочетков известен не только как краевед, но и активный градозащитник, автор и сооснователь фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест», кроме того он является арт-директором фестиваля «Метафест».

- Андрей Кочетков впечатлил меня глубокими знаниями истории края. Я рада, что мое предложение его кандидатуры на должность директора главного краеведческого музея области поддержал губернатор Дмитрий Азаров, - говорит министр культуры региона Татьяна Мрдуляш.

По словам министра, Кочетков очень хорошо знаком с музеем Алабина, он понимает и ценит его коллекции и традиции. Татьяна Мрдуляш поставила перед новым директором задачу разработать программу реновации музея, с учетом мнения профессионального сообщества и жителей Самарской области.

- Музей — это огромный и сложный организм с историей в 135 лет. Его сердце – фонды и научная деятельность, но крайне важны и его взаимоотношения с жителями области. Нужно, чтобы экспозиция, выставки, события, создаваемые музеем внутри себя и за его пределами, а также в интернете, были максимально востребованными и по-настоящему любимыми жителями Самарского региона. В нынешнем виде у музея и его филиалов есть огромный потенциал для роста. Первостепенная задача — перезапуск главного здания, которое давно требует коренного переосмысления при самом бережном отношении к его архитектуре и истории, - сказал новый директор музея Андрей Кочетков.