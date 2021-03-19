В Самаре около стадиона «Заря» в этом году поставят долгожданный светофор

Светофор установят на пешеходном переходе около "Зари" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Местные жители обратились к чиновникам с просьбой установить светофор на пешеходном переходе около спортивного комплекса «Заря» на улице Мориса Тореза. Просьба переросла в мольбу после того, как на этом переходе был сбит ребенок.

- Дождались! Сегодня, на наших глазах, пока мы ждали дочь с танцев, машина сбила ребенка на пешеходном переходе. У мальчика перелом бедра и черепно-мозговая травма. Решите ситуацию с данным перекрестком. Это уже не просьба, а мольба – мы не хотим хоронить своих детей! – пишет в адрес городской администрации местная жительница.

В департаменте городского хозяйства обратили внимание на сообщение жителей. Чиновники сообщили, что работа по монтажу светофора на данном участке будет выполнена до конца июля текущего года.