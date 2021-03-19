В Самарской области арестовали мать, задушившую свою дочку из-за интернета

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи прокомментировали жестокое убийство в Самарской области. Как сообщали журналисты "КП-Самара", 17 марта в селе Новое Усманово погибла 6-летняя девочка. Подозревают в расправе ее 42-летнюю мать.

- Возбуждено уголовногое дело по факту убийства малолетнего. По версии следствия, женщина задушила своего ребенка, - рассказали в СУ СК России по региону.

Подозреваемой уже избрали меру пресечения - ее заключили под стражу. Сейчас расследование продолжается. Как писала "Комсомолка", по одной из версий задержанная лишила малышку жизни из-за того, что та постоянно лазила в интернете.

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По факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело, сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники полиции (подробности)