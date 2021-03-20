Полиция сообщила о новой жертве в ДТП с грузовиком на трассе М-5 Урал в Самарской области

После аварии легковой автомобиль загорелся. Фото: vk.com/dtp_163

Появились новые подробности страшной аварии на трассе М-5 Урал в Самарской области. Напомним, в 4 часа вечера на автодороге «Безенчук-Осинки-Приволжье» столкнулись Mitsubishi Lancer и КамАЗ. От удара легковушку буквально смяло, после чего она по неясным причинам загорелась.

Ранее сообщалось о трех погибших, недавно стало известно о еще одной жертве. Как сообщил начальник отделения ГИБДД по Безенчукскому району Сергей Тарасов, в аварии 3 человека погибли и один выжил, но получил травмы. Насколько они серьезны, пока не ясно.

На месте аварии работали спасатели и полицейские. По предварительным данным, как ранее озвучивали в облМВД, ДТП могло произойти по вине водителя Mitsubishi Lancer, который выехал на встречную полосу.

Работа на месте происшествия продолжается. На данный момент опознан лишь погибший водитель легковушки – это житель Чапаевска 1990 г.р.

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На месте ДТП сейчас работают полицейские (подробности)