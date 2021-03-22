Самарская ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома «Байконур»

Ракета стартовала с космодрома «Байконур». Фото - скриншот

В понедельник, 22 марта, с космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а». Разработчиком и изготовителем ракеты является самарское предприятие РКЦ «Прогресс».

Изначально пуск планировался на субботу, но был отложен из-за проблем с наземным оборудованием и необходимостью повторной проверки всех систем ракеты.

Ракете предстояло вывести на орбиту 38 спутников из 18-ти стран, в том числе, наноспутники, оснащенные сверхлегкой оптической системой дистанционного зондирования Земли, разработанной в Самарском университете имени Королева.

Впервые за последние 45 лет изменили цветовую гамму ракеты-носителя, которая вместо серо-оранжевой стала бело-синей. Как рассказали в Роскосмосе, источником вдохновения для такого решения стал прототип ракеты-носителя «Восток», который располагается на московском ВДНХ и окрашен в белый цвет.