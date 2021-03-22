В Самаре упитанный кабан разгуливал по оживленной дороге

Жители гадают кабан это или домашняя свинья Фото: скриншот видео

В Куйбышевском районе Самары местные жители сняли на камеру кабана, который шел вдоль улицы Шоссейной. Дикое животное не боялось проезжающих мимо автомобилей.

В комментариях к опубликованному в социальных сетях видео начались жаркие споры по поводу того, дикий ли это кабан на самом деле или просто с фермы сбежал домашний поросенок.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда дикие животные в Самарской области выходят к людям. Так, в конце февраля жителя села Бахилово кормили пирожными лосенка.