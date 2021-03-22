В Самаре подозреваемый в серийных грабежах попытался покончить с собой во время задержания

Серийный грабитель сейчас находится в больнице Фото: МВД России

Подозреваемый в серийных грабежах в Самаре был задержан в одной из съемных квартир в Кировском районе. 31-летний Максим Николаев был объявлен в федеральный розыск за серию разбоев и грабежей.

Задержание проводилось при силовой поддержке бойцов спецподразделения «СОБР» Управления Росгвардии по Самарской области. Пока силовики взламывали железную входную дверь, Николаев нанес себе телесные повреждения, но сотрудники полиции успели оказать мужчине первую помощь. Сейчас подозреваемый находится под охраной в одной из больниц Самары.

Напомним, что Максима Николаева обвиняют в серии разбойных нападений и грабежей в магазинах Самары. В период с ноября 2020 по недавнее время мужчина ограбил три магазина и ювелирный салон. В последнем ограблении он вынес ювелирные украшения на сумму более 1 миллиона рублей.