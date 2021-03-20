В Самаре поймали мужчину, которого подозревают в серии нападений на ювелирные магазины

При каких обстоятельствах Николаев попался и признает ли свою вину, пока не ясно Фото: ГУ МВД России по Самарской области

20 марта самарские полицейские задержали подозреваемого в серии налетов на магазины. Напомним, по версии следствия, на счету Максима Николаева 4 разбойных нападения и один грабеж, которые он совершил с ноября 2020 года по недавнее время.

Одной из последних целей налетчика стал ювелирный магазин в Кировском районе. Молодой человек изобразил покупателя, попросил продавца показать ему товар поближе, но как только тот открыл витрину, преступник достал пистолет и потребовал отдать ему, что имелось в наличии. Тогда его «добычей» стали 52 разных украшения общей стоимостью более миллиона рублей.

Во время расследования полицейские пришли к выводу, что серия налетов – дело рук Максима Николаева. Ему 31 год, он уже имеет опыт ограблений, ранее его судили и за разбои, и за грабежи.

Подозреваемого объявили в федеральный розыск, но он некоторое время успешно прятался от полиции, как можно чаще меняя места обитания.

При каких обстоятельствах Николаев попался, успел ли к этому времени сбыть награбленное и признает ли свою вину, пока не ясно.

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