Военные начали готовиться к Параду Победы в Самаре

Военные начали подготовку к Параду Победы в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Военнослужащие начали подготовку к Параду Победы в Самаре. Воинские части и соединения Центрального военного округа, дислоцированные в Самарской и Оренбургской областях, начали подготовку в составе парадных коробок, говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

Право принять участие в параде получили солдаты, сержанты и офицеры, которые показали лучшую строевую выучку. Желающих принять участие в параде было много, на одно место претендовали по 3-5 военнослужащих в зависимости от штата воинских частей.

Сейчас к параду готовятся военные в Самарской и Оренбургской областях. В начале апреля все участники приедут в Самару, где продолжат тренировки.

Ранее сообщалось, что участников парада начали вакцинировать от коронавируса.