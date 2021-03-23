Самарский министр строительства может лишиться должности

Евгений Чудаев - одна из самых обсуждаемых фигур регправительства

Самарскому министру строительства Евгению Чудаеву сказали "нет" на федеральном уровне. Как сообщает "Коммерсант", в минстрое РФ не согласовали его кандидатуру в ответ на запрос губернатора Дмитрия Азарова. Напомним, что согласование в федеральном ведомстве местные министры должны проходить в соответствие с требованиями закона о долевом строительстве.

Как объясняют журналисты делового издания, по их данным решение об отказе принималось на уровне вице-премьера Марата Хуснуллина. Недовольство федералов вызвало как снижение процента ввода жилья, оставшаяся нерешенной проблема обманутых дольщиков и возможные признаки уголовно наказуемых деяний в отношение чиновников из регправительства.

Правда, пока не ясно, какие решения могут последовать за этим отказом. Такое - чтобы министерство не согласовало кандидатуру министра - случилось впервые. Возможно, за этим последуют переговоры губернатора с федеральными коллегами или же Дмитрий Азаров предложит новый вариант на это кресло.

Напомним, что министерство строительства Самарской области подозревают в конфликте интересов. Глава ведомства также имеет отношение к одной из крупнейших строительных компаний региона и его подозревали в предпочтении именно к этой организации с точки зрения распределения бюджетных денег. В декабре 2020 года губернатор поручил провести проверку министерства, уточнив, что, если какие-то нарушения в самом деле есть, их нужно ликвидировать.