Освещения и тротуаров на Ракитовском шоссе в Самаре не будет еще ближайшие три года

В ДГС Самары рассказали, почему не делают освещение на Ракитовском шоссе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Местные жители снова задали вопрос об освещении Ракитовского шоссе. В департаменте градостроительства Самары заявили, что в ближайшие три года ждать обустройства шоссе в Кировском районе не стоит.

- Освещения нет, тротуаров нет. Пешеходы на свой страх и риск идут прямо по проезжей части. Страшно! Были уже случаи, что пешеходов сбивали. Примите меры, пожалуйста, - пишет в твиттере Анна Я.

Чиновники ответили, что в настоящее время и на ближайшие три года в бюджете не запланированы деньги на комплексное обустройство Ракитовского шоссе.

- Если будет финансирование, то департамент готов выступить заказчиком строительства. Однако сначала нужно будет разработать проект, пройти госэкспертизу, а уже потом начинать строительство. На эти этапы уйдет как раз три года, - ответили в департаменте градостроительства Самары.

Напомним, что в этом году стартовала реконструкция Ракитовского путепровода. Местные жители добились ремонта моста в районе Кока-Колы.