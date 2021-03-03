В Самаре начали ремонтировать Ракитовский мост и путепровод на Физкультурной

Аварийно-ямочный ремонт - это первый этап перед основными видами ремонтных работ Фото: администрация Самары

Самарские службы благоустройства вместе с подрядными организациями приступили к аварийно-ямочному ремонту на наиболее опасных дорогах, где требуется неотложный ремонт. Такое поручение дала мэр города Елена Лапушкина по результатам мониторинга состояния улично-дорожной сети и анализа обращений горожан.

- В первую очередь акцент делается на улицу Нагорная, Вольская, Тухачевского, а также путепроводы по Ракитовскому шоссе и улице Физкультурной. Работа ведется в две смены, ночью работы будут проводиться там, где днем наблюдается серьезный трафик движения. Сегодня в ночь работы будут вестись на мостах, - рассказал начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.

Напомним, что ранее глава города Елена Лапушкина рассказала, что работы по ремонту автомобильных дорог начнутся сразу же, как температура воздуха будет не ниже -10 градусов.

Аварийно-ямочный ремонт – это первый вид ремонта, технологию которого можно применять и при отрицательной температуре воздуха. Отметим, что такой вид ремонта является лишь поддерживающим и проводится до наступления дорожно-строительного сезона, когда и начинаются основные виды ремонтных работ.