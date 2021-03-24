В Самаре ремонт Заводского шоссе закончат в этом году

Стройка затянулась почти на 3 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23 марта 2021 года в городской думе Самары состоялось заседание комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии. Одним из главных вопросов стала реконструкция Заводского шоссе в Самаре.

По словам представителя профильного ведомства городской администрации, реконструкция Заводского шоссе в Самаре завершится уже к концу 2021 года.

Напомним, что ремонтировать Заводское шоссе начали еще в 2018 году. Планировалось, что к концу 2019 года работы будут завершены, но сроки несколько раз переносились.