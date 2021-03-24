В ЦСК ВВС выбрали нового главного тренера

Андрей Кирдяшов стал новым главным тренером ЦСК ВВС. Фото - ВХЛ

В самарской хоккейной команде ЦСК ВВС выбрали нового главного тренера. Им стал Андрей Кирдяшов, сообщили в клубе.

Кирдяшов ранее работал с несколькими командами Высшей лиги, в том числе, возглавлял орский "Южный Урал", тюменский "Рубин", ангарский "Ермак", а с карагандинской "Сарыаркой" доходил до финала.

На новом посту он сменил Павла Десятков, который ранее покинул команду.

ЦСК ВВС провел четыре сезона в Высшей лиги, за которые команда ни разу не получила право сыграть в плей-офф. В этом году команда стала только 21-й в регулярном чемпионате.