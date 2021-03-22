Из хоккейного ЦСК ВВС ушел главный тренер

Павел Десятков ушел из ЦСК ВВС

Самарскую хоккейную команду ЦСК ВВС покинул главный тренер. В понедельник, 22 марта, было объявлено, что из команды по обоюдному согласию ушел Павел Десятков.

Он возглавил клуб в апреле прошлого года. Под его руководством самарцы в сезоне-2020/2021 заняли 21-е место в общей таблице Высшей лиги и не попали в плей-офф. При этом ЦСК ВВС оказался не так и далеко от тольяттинской "Лады", ставшей 18-й.

По ходу сезона Десятков неоднократно заявлял о проблемах с выплатой зарплаты хоккеистам.

В Высшей лиге самарцы провели уже четыре сезона и ни разу не попали в плей-офф.

Ожидается, что вскоре команда будет играть в новом Дворце спорта на Молодогвардейской.