Установлены личности погибших в ДТП со скорой и каршеринговым автомобилем у Фрунзенского моста в Самаре

Погибли три человека, которые ехали в легковом автомобиле. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Установлены личности погибших в ДТП со скорой помощью и автомобилем каршеринга в Самаре.

Авария произошла в среду вечером, 24 марта. Легковушка Volkswagen врезалась в припаркованный у обочины автомобиль скорой помощи, а затем протаранила дорожные ограждения.

В результате аварии погибли три человека, еще двое были доставлены в больницу. Все они ехали в легковом автомобиле. Также пострадал водитель скорой помощи, 53-летний мужчина.

Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, за рулем находился 20-летний молодой человек, в аварии он не выжил. Также погибли два пассажира, им было 19 лет и 21 год.

По факту случившегося проводится проверка, полицейские устанавливают причины ДТП. В Самарской области с начала года произошло несколько крупных аварий с большим количеством погибших.