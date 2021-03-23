5 самых страшных ДТП с погибшими 2021 в Самарской области

Фура из Казахстана, унесшая жизни 12 человек Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Всем, кто следит за новостями Самарской области, первые месяцы 2021 года запомнятся чередой жутких аварий на дорогах региона. Каждая из них унесла жизни людей, и почти в каждом случае роль сыграло то, что водители были недостаточно аккуратны при движении в плохую погоду. Предлагаем вспомнить все самые страшные дорожные происшествия 2021 и сделать выводы.

Fiat после столкновения с МАЗом Фото: ГУ МВД России по Самарской области

15 января. В Ставропольском районе, в районе села Узюково, грузовик МАЗ столкнулся с пассажирским микроавтобусом Fiat. Пострадали семь человек, в том числе подросток 16 лет. Погибла одна женщина. Полицейские сообщали, что авария случилась из-за того, что водитель МАЗа допустил занос машины.

Пять пострадавших и один погибший как результат неудачного обгона Фото: ГУ МВД России по Самарской области

23 января. Один человек погиб и пятеро пострадали на трассе “Самара-Большая Черниговка” в Волжском районе. 30-летний водитель “Лады Гранты”, несмотря на обильный снегопад, решил совершить обгон, но не справился с управлением. В результате столкновения с Nissan Infiniti пять человек оказались в больнице. Один из пассажиров “Гранты” скончался до приезда “скорой”.

После этого происшествия траур был и в Самарской, и в Ульяновской области Фото: Предоставлено "Комсомолке"

29 января. Вечером на трассе под Сызранью рейсовый автобус попал под фуру, водитель которой потерял управление. Также в ДТП участвовал легковой автомобиль Шевроле. Пострадали в этой автокатастрофе 24 человека, погибли - 12. Основными причинами ДТП были названы плохая погода и ошибка водителя фуры, гражданина Казахстана Абдувахита Ахметова. Ему вменили часть 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц. 31 января стало днем траура для Самарской области. Поселок Красносельск Ульяновской области, куда направлялась маршрутка, вряд ли оправится от утраты в ближайшие годы.

В кроссовере никто не выжил, водитель грузовика не пострадал Фото: ГУ МВД России по Самарской области

8 марта. Под утро Международного женского дня кроссовер Volkswagen близ села Курумоч вырулил на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, перевозившим продукты. В легковой машине находились пять парней и две девушки, все возрастом от 17 до 23 лет. Никто из них не выжил. Одной из причин безусловно стали плохие погодные условия той ночи. Эксперты также нашли в крови погибших следы употребления алкоголя - впрочем, не уточняя, касается ли эта информация водителя. Проводить молодых людей в последний путь 10 марта пришло много тех, кто при жизни их не знал.

Состояние машины Hyundai говорит о том, что шансов выжить у находившихся внутри не было Фото: ГУ МВД России по Самарской области

18 марта на 1062 км трассы М-5 Урал погибли трое - и снова результат столкновения легкового автомобиля с грузовиком. В контексте этого ДТП представители ГУ МВД напоминали о необходимости правильно выбирать скоростной режим в непогоду.

Ежегодно в ДТП на дорогах Самарской области погибают сотни людей. Так, по данным Госавтоинспекции региона, в 2018-м происшествия унесли жизни 343 людей. В 2018-м на дорогах губернии погибли 298 человек.

Не уберегает от аварий даже принадлежность к машинам специального назначения. Совсем недавно в страшную аварию из-за неуступившей дорогу машины попала карета "Скорой помощи" - автомобиль, в котором был пациент с инфарктом, перевернулся.