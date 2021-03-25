Видео ДТП со скорой и машиной каршеринга на Фрунзенском мосту в Самаре: страшные кадры с места гибели троих парней

Три человека погибли в столкновении каршерингового автомобиля и скорой помощи. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Появилось видео последствий аварии с каршеринговым автомобилем и машиной скорой помощи в Самаре на Фрунзенском мосту.

Авария произошла в среду, 24 марта. Легковой автомобиль врезался в скорую помощь, после чего протаранил дорожные ограждения. В результате аварии погибли три человека, которые находились в легковом автомобиле, самому старшему из них был 21 год. Еще двое получили травмы, также медицинскую помощь оказывали водителю скорой.

По факту случившегося проводится проверка. В Самарской области с начала года произошло несколько крупных аварий с большим количеством погибших.